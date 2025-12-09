Депутат мажилиса предупредил о серьезных рисках, связанных с запуском нового реестра казахстанских товаропроизводителей

По данным Минэкологии, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака, происходящие исключительно из казахстанской популяции вида, принято на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде, - Решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака, происходящие исключительно из казахстанской популяции вида, принято на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.





Благодаря последовательным усилиям по охране вида численность сайгака в Казахстане выросла с исторического минимума от 21 тысячи до более чем 4 миллионов особей. Этот впечатляющий результат вселяет уверенность в долгосрочную устойчивость вида и позволил сторонам согласиться на возобновление международной торговли дериватами из Казахстана при предосторожном, строго контролируемом подходе", - сказала генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро.





В Минэкологии отмечают, что предложение о снятии нулевой квоты это новый этап развития, перехода от исключительно охранной модели к научно обоснованному, устойчивому использованию, где любое использование будет оставаться безопасным для вида и его среды обитания, включая контролируемую легальную торговлю дериватами (рогами) при наличии эффективной системы прослеживаемости.





Отмечается, что Казахстан подтвердил обязательство направлять доходы от регулируемой международной торговли рогами на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.





Итоги голосования сторон CITES: 111 стран - за (94%), 7 стран - против (включая Монголию).





Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.





Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.





В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.





С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"





46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".