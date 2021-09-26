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Генсек ООН выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву

25.09.2021, 11:19 6859
НЬЮ-ЙОРК. 25 СЕНТЯБРЯ - В рамках участия на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генсек ООН выразил благодарность президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса миссии ООН по содействию Афганистану. Он особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности, сообщает пресс-служба МИД РК.
 

Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", - сказал Гутерриш. 

 
В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы президента по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.
 
В тот же день министр провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН - руководителем Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. Казахстанская сторона была проинформирована о программах технического содействия странам региона Центральной Азии для укрепления их потенциала по противодействию рисков террористической опасности в Афганистане.
 
На встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительства Розмари Дикарло обсуждены меры и совместные усилия по обеспечению глобальной и региональной безопасности.
 
Тлеуберди совместно с заместителями генсекретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу и по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг принял участие в открытии в штаб-квартире ООН постоянной экспозиции об истории Семипалатинского ядерного испытательного полигона и передал в дар копию указа президента Нурсултана Назарбаева о закрытии полигона от 29 августа 1991 года.
 
Наряду с этим, глава внешнеполитического ведомства Казахстана встретился с министрами иностранных дел Филиппин Теодоро Локсином и Кипра Никосом Кристодулидесом, а также в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр.
 

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