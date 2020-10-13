Елбасы поручил выплатить по 50 тысяч тенге еще 100 тыс. семей

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нур-Султан Назарбаев сегодня на встрече с первым зампредом партии Бауыржаном Байбеком поручил выплатить по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам нуждающихся семей, передает Kazakhstan Today.

Елбасы поручил партии совместно с Фондом Birgemiz проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тыс. тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей по всей стране, сообщила пресс-служба Елбасы.

Центральный аппарат партии и наш актив проделали большой объем работы. Я благодарен всем за их непосильный труд. Впереди еще много конкретных дел. Важно продолжить работу во благо страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По информации пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены итоги проведения праймериз . По информации первого заместителя председателя партии, 84,2% партийцев участвовали в голосовании, из них 88% в онлайн формате. По итогам внутрипартийного отбора было собрано более 20 тыс. предложений, в том числе в сферах жилищных отношений и ЖКХ, инфраструктуры и транспорта, образования и здравоохранения.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана отдельно остановился на проекте предвыборной программы партии.

На Бюро Политсовета мы обсудили проект республиканской предвыборной программы. В программе, с учетом непростой ситуации, заложены наши цели и масштабные задачи. На это будут ориентированы все члены партии, так как в конечном счете все это направлено на благополучие народа. Все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны", - сказал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства