300 000 семей получили адресную помощь от Nur Otan и Фонда Первого Президента

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с Днем столицы и рассказал о четвертой волне помощи в рамках акции BizBirgemiz, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днём столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна BizBirgemiz . По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны. Всего единовременной финансовой поддержкой по инициативе Нурсултана Назарбаева Фондом Birgemiz охвачено более 550 тысяч семей. С учетом членов семей - это почти 2 млн казахстанцев", - написал Байбек на своей странице в Инстаграм.

Он сообщил, что также обеспечена бесплатная раздача более 5 млн масок среди 100 тысяч наиболее социально уязвимых семей.

По линии партии Nur Otan и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семей получили продуктовые корзины. Задействовано более 5 тысяч волонтеров Jas Otan. Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Уже в июле будет завершено строительство домов для пострадавших жителей аула Достык. Как вчера в своём обращении к народу Казахстана отметил Нурсултан Абишевич, "сложный период, который мы сегодня переживаем - это испытание для всего человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людей. Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе!" - резюмировал он.





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