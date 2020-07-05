300 000 семей получили адресную помощь от Nur Otan и Фонда Первого Президента

Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днём столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна BizBirgemiz. По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны. Всего единовременной финансовой поддержкой по инициативе Нурсултана Назарбаева Фондом Birgemiz охвачено более 550 тысяч семей. С учетом членов семей - это почти 2 млн казахстанцев", - написал Байбек на своей странице в Инстаграм.
По линии партии Nur Otan и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семей получили продуктовые корзины. Задействовано более 5 тысяч волонтеров Jas Otan. Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Уже в июле будет завершено строительство домов для пострадавших жителей аула Достык. Как вчера в своём обращении к народу Казахстана отметил Нурсултан Абишевич, "сложный период, который мы сегодня переживаем - это испытание для всего человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людей. Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе!" - резюмировал он.
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Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Дне?м столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz. По 50 тысяч тенге получили еще? более 80 тысяч нуждающихся семеи? из сельских населенных пунктов нашеи? страны. ? Всего единовременнои? финансовои? поддержкои? по инициативе Нурсултана Назарбаева Фондом «Birgemiz» охвачено более 550 тысяч семеи?. С учетом членов семеи? - это почти 2 млн. казахстанцев. ? Также обеспечена бесплатная раздача более 5 млн. масок среди 100 тысяч наиболее социально уязвимых семеи?. ? По линии партии «Nur Otan» и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семеи? получили продуктовые корзины. Задеи?ствовано более 5 тысяч волонтеров «Jas Otan». ? Жителям подтопленных аулов Туркестанскои? области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарнои? помощи. Уже в июле будет завершено строительство домов для пострадавших жителеи? аула Достык. ? Как вчера в свое?м обращении к народу Казахстана отметил Нурсултан Абишевич, «сложныи? период, которыи? мы сегодня переживаем – это испытание для всего человечества. На передовои? линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людеи?. Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Уверен, что благодаря своеи? стои?кости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ достои?но преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выи?дем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе!».
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