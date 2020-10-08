Байбек рассказал, как пройдет второй этап внутрипартийных отборов

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan рассказал, как пройдет второй этап внутрипартийных отборов, передает Kazakhstan Today.

Первый зампред партии напомнил, что на прошлой неделе завершился первый этап внутрипартийных выборов Nur Otan. Опубликованы итоги рейтингового голосования, в котором приняли участие 662 687 членов партии, или 84,2% от общего числа зарегистрированных пользователей информационной системы "Праймериз".

Как вы знаете, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева предвыборные партийные списки в мажилис и маслихаты всех уровней будут формироваться с учетом квот - не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Поэтому сегодня на портале Primaries.kz наряду с общим рейтингом участников также были размещены рейтинги кандидатов из числа женщин и молодежи", - написал Байбек в Facebook .





Он рассказал, что вторым уровнем внутрипартийного отбора станет проведение районных и городских конференций, где будут утверждены партийные списки на выборы в соответствующие маслихаты.

Также на этих конференциях делегаты-выборщики тайным рейтинговым голосованием изберут претендентов на включение в партийные списки в вышестоящие маслихаты регионов и мажилис.

Всех кандидатов ждут дебаты. Претенденты в мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды - на районной и областной конференциях", - отметил партиец.

Он также сообщил, что, согласно правилам праймериз, действующие депутаты нижней палаты парламента от партии Nur Otan могут принять участие во внутрипартийном отборе третьего уровня на областных партийных конференциях.

Партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, а итоговый список в мажилис - на съезде Nur Otan.

Для обеспечения открытости и прозрачности все этапы праймериз будут освещаться на сайте партии, а также в СМИ и соцсетях", - заключил Байбек.

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