Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане 50 тыс. школьников выучат эпос "Кобыланды батыр", передает Kazakhstan Today.

Республиканский просветительский проект "Qazaq еpos запустил среди учащихся 6-10 классов конкурс "Тулпар мініп, ту алган!". Целью конкурса является реализация задач, поставленных президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания и статье "Семь граней Великой степи".

"Основной акцент будет сделан на изучении исторических эпосов. Это включает в себя знание произведения наизусть, его выразительное прочтение, а также толкование заложенного в нем смысла и слов. Знание поэтических текстов сформирует у школьников иное, личностное восприятие истории, ее основных вех и последствий. Помимо этого, хранящиеся в памяти поэтические тексты положительно скажутся на культуре речи, письменной грамотности школьников, а также заложат основу к более осознанному выбору литературы. Этот проект также окажет огромное влияние на формирование национального кода, упомянутого в программе "Модернизация общественного сознания", - сообщил на пресс-конференции в СЦК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

В рамках конкурса учащиеся 6-10 классов будут читать наизусть казахский героический эпос "Кобыланды батыр", объяснять значение архаизмов, встречающихся в тексте эпоса, отвечать на вопросы школьной программы по предметам казахский язык и литература. Конкурсом планируется охватить по всей республике 50 тыс. школьников и 25 тыс. учителей из 5 тыс. школ. В конкурсе из каждой школы могут принять участие 10 учеников (по два ученика от классов с 6-го по 10-й), пишет "Казинформ".

Конкурс состоит из трех этапов: районный, областной и республиканский. Предусмотрен призовой фонд для школьников. На районном этапе он составит: за первое место - 150 тыс. тенге, за второе место - 100 тыс. тенге, за третье место - 50 тыс. тенге. Областной этап: за первое место - 1 млн тенге, за второе место - 600 тыс. тенге, за третье место - 300 тыс. тенге. Преподавателей, призеров областного этапа, также ждет солидное денежное вознаграждение.

В рамках конкурса планируется, что 50 тыс. учеников выучат эпос "Кобыланды батыр", состоящий из 107 страниц. По итогам данное достижение планируется зафиксировать в Книге рекордов Гиннеса.





Проект реализуется по инициативе Министерства информации и коммуникаций РК и общественного фонда "Qazaq Epos" при поддержке Министерства образования и науки РК, Агентства "Хабар", местных исполнительных органов.

Конкурс проводится с целью духовно-нравственного развития и воспитания школьников на основе богатого этнокультурного и философского наследия казахских народных героических эпосов, таких как "Алпамыс", "Ер Таргын", "Камбар батыр" и других.

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