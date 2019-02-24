Мажилис в первом чтении одобрил законопроект об охране и использовании объектов историко-культурного наследия

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты в первом чтении одобрили проект закона об охране и использовании объектов историко-культурного наследия, передает Kazakhstan Today.

Законопроектом предусматривается создание системы государственного регулирования общественных отношений в области охраны, изучения, сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного наследия, выявление, учет, паспортизация объектов истории и культуры, проведение историко-культурной экспертизы.

Вводится понятие "сакральные объекты". Определяется механизм ежегодного планирования археологических и научно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия и памятниках истории и культуры, а также соответствующего их учета. Сопутствующими поправками предлагается ввести административную ответственность за нарушение условий археологических работ на объектах историко-культурного наследия, а также условий проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Функции по утверждению границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры планируется передать местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы", - сообщает пресс-служба мажилиса.

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