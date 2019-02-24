Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Эксперты партии "Нур Отан" прокомментировали решение президента об отставке правительства , передает Kazakhstan Today.

Советник директора Института стратегических инициатив партии "Нур Отан" Серик Кожкенов назвал вчерашнее заявление Нурсултана Назарбаева "своевременным" и тщательно взвешенным".

Глава государства не раз в последнее время на расширенных заседаниях правительства указывал на упущения и недостатки в работе государственных органов, особенно в социально-экономической сфере. Ключевые социальные проблемы, актуализированные в последнее время и широко обсуждаемые в обществе, стали основной причиной отставки правительства. Эти проблемы, как известно, были связаны с ростом цен на товары первой необходимости, высокими тарифами на коммунальные услуги, оказанием целенаправленной государственной поддержки социально уязвимым категориям населения, включая многодетные семьи", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что президент делает ставку на новый состав правительства в решении новых задач, связанных с ростом благосостояния граждан, повышением реальных доходов и качества жизни, обозначенных в послании. "Это, безусловно, своевременное и тщательно взвешенное решение главы государства в интересах народа Казахстана", - заключил он.

В свою очередь, эксперт Института стратегических инициатив партии "Нур Отан" Татьяна Липина считает, что отставка правительства назревала давно.

Однако вопрос стоял в том, будут ли проделаны работы над ошибками, на которые указывал глава государства правительству, и будут ли соответственно меняться отдельные единицы. Глава государства решил иначе, отправив в отставку весь кабинет. На фоне ухудшения экономического состояния каждое затягивание выполнения поручений, тем более по социальному блоку, имело негативный накопительный эффект в массах. Это, несомненно, дискредитировало исполнительную власть", - отметила эксперт.

По ее мнению, "помимо самой отставки, это хороший кейс для того, чтобы создать систему регулирования реализации государственного курса развития. Каждая цель имеет конкретную задачу и четкий индикатор измерения. Не выполняешь поставленную задачу - освобождаешься от занимаемой должности".

Также Татьяна Липина отметила, что данная мера может расцениваться и в качестве ответа на события 2018-2019 годов, когда население требовало отставки нескольких министров. По ее словам, непринятие конкретных мер "могло бы дать выигрышные позиции внешним и внутренним игрокам, настроенным на дестабилизацию внутриполитической обстановки, так как при помощи манипуляции массами и влияния масс на власть можно было бы выстраивать новую политическую систему в стране, выгодную радикальным группировкам интересов".

Решение об отставке именно сейчас принято своевременно. Нурсултан Назарбаев создал прецедент, который, несомненно, должен положительно повлиять на ответственность правительства. Это сформирует у населения еще более высокие ожидания от его деятельности и повысит гражданскую вовлеченность", - подчеркнула эксперт.

С коллегой согласна Жанар Смакова из Института стратегических инициатив партии "Нур Отан", которая считает, что "на фоне происходящей в обществе череды резонансных событий, обнажившей слабые места работы госаппарата, данное решение видится закономерным и логичным".

Во-первых, десятый по счету состав правительства не поспевал за ходом идей и инициатив Елбасы. Государственная машина, скрипя всеми своими шестеренками, заводилась, дымила, двигалась вперед, но недостаточно быстро, чтобы догнать старушку Европу, азиатских тигров, дракона или медведя", - пояснила Жанар Смакова.

Во-вторых, она отметила, что в обществе снизилось доверие к властным структурам. Гражданские активисты не раз собирали петиции и обращения к главе государства с просьбой уволить министров, чьи ведомства не справляются с обязанностями. В частности, под обстрелом общественности оказалось руководство правоохранительных органов и социальной защиты населения.

Кроме того, эксперт указала на усиление роли правящей партии Елбасы.

Все внимание на политическом олимпе обращено в сторону съезда партии "Нур Отан", где заявлено выступление главы государства с новыми мерами по повышению качества жизни людей. Партией уделяется особое внимание в рамках реализации стратегических инициатив. Однако необходимо отметить, что уходящий состав работал в новых условиях - при пристальном внимании общественности в силу широкого распространения информационных технологий, социальных сетей, где каждая неосторожная фраза и жест подвергались критике со стороны людей. Сегодня гражданское общество трансформируется, активно читает новости и аналитику, контролирует работу госорганов, требует отчетности, обменивается мнениями на интернет-площадках, занимается благотворительностью. И активность граждан придаст работе нового правительства новый темп, потому что главным ориентиром для него будет самочувствие общества", - заключила Жанар Смакова.

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