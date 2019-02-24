Назарбаев объяснил свое решение об отставке правительства (ВИДЕО)

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление, в котором предложил правительству уйти в отставку, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые казахстанцы! Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени. Инициированные мною Третья модернизация и План нации "100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе. По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - говорится в заявлении президента, опубликованном в четверг.

Глава государства отметил, что создается недостаточно продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.





Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима. Два года назад мы провели конституционную реформу, и правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это. Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику. В этих условиях я, как президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку", - заявил глава государства.

По его словам, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

На ближайшем съезде партии "Нур Отан" я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда. Эти средства будут направлены на решение следующих задач. Первое. Усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан. Второе. Расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально уязвимых слоёв населения. Третье. Серьезное изменение политики развития регионов. На это должна быть направлена работа правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", - заключил президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства