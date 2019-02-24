Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:
1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.
3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в документе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства