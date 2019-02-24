Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в документе.





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