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Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства

21.02.2019, 19:52 14365
Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства
Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
 

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

 
1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.
 
2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича.
 
3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
 
4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в документе.

 

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