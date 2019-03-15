В апреле в Астане планируется очередной раунд переговоров по Сирии

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялась встреча членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента РК и Комитетов Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам, по обороне и безопасности. Стороны обсудили тенденции в развитии современной международной ситуации, сотрудничество в рамках ЕЭАС, состояние и перспективы развития военного образования, передает Kazakhstan Today.

Как отметила председатель Комитета сената Дарига Назарбаева, несмотря на турбулентный характер международный ситуации, между Казахстаном и Россией сложилось эффективное и тесное взаимодействие по ключевым вопросам международной повестки дня. Сенатор отметила итоги успешной и содержательной встречи лидеров стран-гарантов Астанинского процесса в Сочи. Востребованность и эффективность Астанинского процесса подчеркнул также председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, сообщили в пресс-службе сената.

По информации пресс-службы, в апреле этого года в Астане планируется очередной 12-й раунд переговоров представителей стран-гарантов, сирийских сторон, а также представителей ООН.

Кроме того, в ходе встречи председатель сенатского комитета подчеркнула существенный вклад России в содействие внутриафганского урегулирования и результативное проведение в Москве конференции афганских политиков по урегулированию "Межафганский диалог".

"Казахстан, в свою очередь, продолжает оказывать содействие правительству Афганистана в рамках торгово-экономического и гуманитарного содействия", - проинформировала сенатор.

По информации пресс-службы, о состоянии и перспективах развития военного образования между двумя странами рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. Он проинформировал о том, что в настоящее время в 28 вузах Министерства обороны РФ проходят обучение около 300 казахстанских военнослужащих, что составляет 67% обучающихся за рубежом. Также в этом году российская сторона выразила заинтересованность и готовность направления своих военнослужащих в Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

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