США ценят усилия Назарбаева в обеспечении мира в Казахстане и регионе - Госдеп

Вашингтон. 22 марта. Kazakhstan Today - Госдеп США выступил с заявлением по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Соединенные Штаты высоко ценят вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установление и развитие прочных, динамичных отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном. В этот исторический для Казахстана момент мы приветствуем роль Нурсултана Назарбаева как отца-основателя современного, суверенного и процветающего Казахстана и признаем подаваемый им пример ответственного лидера регионального и глобального масштаба", - говорится в заявлении Госдепа.

Также США приветствуют значительные заслуги Назарбаева в сфере ядерного нераспространения, его лидерство в глобальных усилиях по денуклеаризации, образцовую приверженность мирной передаче власти и вклад в дело обеспечения мира и процветания в Казахстане и во всем регионе.

"Наши отношения с Казахстаном основаны на наших общих идеалах процветания, уважения основных свобод и региональной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Также Госдеп поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента.

"Мы поздравляем нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и надеемся на продолжение совместной работы в целях углубления расширенного стратегического партнерства, на продвижение наших взаимных интересов в экономическом развитии, торговле и инвестициях, а также в обеспечении региональной и глобальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства