Байбек посвятил свое праздничное выступление Нурсултану Назарбаеву

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - Сегодня, выступая с праздничной речью перед жителями и гостями Алматы, аким города Бауыржан Байбек напомнил о заслугах первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и достижениях, которых достигла страна под его руководством, передает Kazakhstan Today.

Аким рассказал о том, что в течение последних двух дней в ходе проводимых в городе мероприятий представители самых разных национальностей подходили к нему и с огромной теплотой выражали благодарность Елбасы. Всеобщее чувство единства, общие ценности, объединившие всех нас в одну большую дружную семью, - это и есть зримый результат государственного курса Елбасы, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

"Наш Первый Президент - истинный Лидер нации, возродивший вековые традиции нашего народа, его национальный культурный код. Понятия Алматы - Елбасы - Независимость неразделимы. Именно в Алматы золотыми буквами написаны судьбоносные страницы истории становления независимого Казахстана. Здесь Нурсултан Назарбаев подписал ряд ключевых документов, заложивших основу сильного, демократического государства, и, как сказал сам Елбасы, Алматы навсегда останется золотой колыбелью независимости", - сказал Байбек.

В своем выступлении перед горожанами аким отметил, что первый президент Казахстана всегда с особым вниманием и заботой относится к Алматы. Сегодня благодаря его поддержке город является движущей силой экономики страны, развитым деловым центром с точки зрения инвестиций и туризма.

"Однажды Елбасы сказал: "Алматы - это родной для меня город. Алматы - это любовь, молодость. Заботу об Алматы я всегда считаю своим долгом". Алматинцы всегда помнят эти проникновенные слова", - подчеркнул аким города.

В ходе выступления Бауыржан Байбек отметил, что повышение благосостояния простых казахстанцев всегда являлось главной целью государственной политики первого президента. Несмотря на сложные для страны экономические условия, по его инициативе была основана Международная стипендия "Болашак" для тысяч молодых казахстанцев, которые получили прекрасную возможность учиться в лучших университетах мира. А в Казахстане он открыл учебные заведения мирового уровня - Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы. В сердце же Казахстана Елбасы построил прекрасную столицу, которая соединила Запад и Восток, став признанным центром международной жизни, где обсуждаются важнейшие вопросы мировой политики и принимаются решения.

"Алматинцы с огромным уважением и искренней любовью относятся к Елбасы. Два года назад, в канун Дня независимости, городской маслихат, опираясь на широкую поддержку алматинцев, принял решение о присвоении имени нашего Первого Президента одной из центральных улиц Алматы. Так, улица Фурманова была переименована в проспект Нурсултана Назарбаева. В прошлом году этот он был полностью модернизирован и стал центром притяжения, удобным и комфортным для жителей и гостей города. Одновременно мы реконструировали улицы Жибек Жолы, Панфилова, проспекты Абая и Абылай хана, то есть 60% исторического центра города. Парк Первого Президента Казахстана, расположенный у живописного подножия Алатау в верхней части города, давно стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. Здесь же в 2011 году по инициативе алматинцев в знак огромной благодарности был воздвигнут памятник Нурсултану Назарбаеву", - добавил аким города.

По информации пресс-службы, в этот же день аким Алматы вместе с горожанами принял участие в праздновании Наурыз мейрамы, прогулявшись по пешеходной улице Панфилова. Только сегодня праздник посетили уже более 300 тыс. человек, в том числе более 500 туристов из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Беларуси и других стран. Празднование Наурыз Мейрамы в Алматы продлится в течение месяца и будет включать в себя более 80 мероприятий.

Напомним, что сегодня в Алматы развернулось масштабное празднование Наурыз мейрамы. Народные гуляния проходят во всех восьми районах города, основными центрами притяжения стали площадь Астана, пешеходные улицы Жибек Жолы и Панфилова, Almaty Arena, Halyk Arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", площадь перед ЦДС "Атакент" и другие.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства