Россия назвала ошибкой разработку Договора о запрещении ядерного оружия

Нью-Йорк. 4 мая. Kazakhstan Today - Российская делегация выступила в Нью-Йорке на третьей сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия по тематике ядерного разоружения, передает Kazakhstan Today.

Текст выступления российских дипломатов опубликован на сайте МИД РФ.

Проблематика ядерного разоружения, безусловно, остаётся одним из центральных вопросов повестки дня обзорного цикла. Практический вклад России в контексте ядерного разоружения хорошо известен: в рамках реализации ряда соглашений ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны". Полностью выполнены все наши соответствующие договорные обязательства. Имеем в виду, прежде всего, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) 1991 года, Московский договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года, а также Договор между Россией и США о дальнейших мерах по сокращению и ограничению СНВ, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года. При этом суммарный потенциал стратегических вооружений России остается даже ниже предельных уровней носителей и боезарядов, установленных ДСНВ в 2010 году", - говорится в выступлении.

Отдельно упомянут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ставший первым соглашением, предусматривающим уничтожение ядерных вооружений, что было полностью реализовано сторонами применительно к двум соответствующим классам ракетных систем.

С сожалением отмечаем, что в последующем, а именно начиная с 1999 года, США встали на путь нарушения ДРСМД. А 5 февраля сего года под надуманными предлогами Вашингтон принял решение выйти из Договора и запустил соответствующую процедуру, заручившись поддержкой союзников по НАТО. Одновременно американская сторона приостановила выполнение своих обязательств по Договору и объявила о намерении активизировать разработку запрещённых по нему вооружений. Предложенные нами реалистичные меры по урегулированию встречных претензий сторон на основе взаимной транспарентности Вашингтон отверг, а диалог, по сути, свернул. Таким образом, всё идёт к тому, что одно из ключевых разоруженческих соглашений уже в августе прекратит своё действие. Считаем это серьёзнейшей ошибкой, ответственность за которую с США должны разделить поддержавшие их страны НАТО", - подчеркнули представители России.

На этом фоне Россией предприняты необходимые шаги по обеспечению предсказуемости в данной сфере. В частности, объявлен односторонний мораторий на развёртывание перспективных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования до тех пор, пока в соответствующих регионах не начнут появляться американские ракетные вооружения аналогичных классов.

"С обеспокоенностью отмечаем сохраняющуюся неопределённость в отношении Договора о СНВ, который истекает менее чем через два года. Неоднократно подчёркивали, что выступаем за его продление. Помимо прочего, это позволило бы выиграть время для обсуждения дальнейших перспектив сокращения ядерных вооружений. Но прежде надо решить проблему с односторонним выводом Вашингтоном из засчёта по ДСНВ внушительного числа якобы переоборудованных стратегических носителей, статус которых мы не можем подтвердить. Это весьма серьёзная проблема, которая, однако, вполне поддаётся решению. Всё зависит от готовности США проявить достаточную политическую волю и добросовестно выполнить свои обязательства по Договору", - говорится в выступлении.

Что касается дальнейшего продвижения по пути сокращений ядерного оружия в соответствии с обязательствами по Статье VI ДНЯО, российские дипломаты сообщили, что последовательная позиция РФ в этом вопросе строится на основе принципов реализма и прагматизма.

Процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности. При этом он не может осуществляться в отрыве от реалий и без формирования предпосылок, способствующих поступательному продвижению к конечной цели избавления мира от ядерного оружия. В частности, требуется учёт комплекса факторов, негативно влияющих на стратегическую стабильность и включающих одностороннее и ничем не ограниченное развитие глобальной ПРО; всё более реальные перспективы размещения оружия в космосе; количественные и качественные дисбалансы в области обычных вооружений; реализацию концепции, предполагающей поражение стратегических целей с помощью "молниеносных глобальных ударов" высокоточными дальнобойными средствами в неядерном оснащении. Необходимо противостоять попыткам расшатать разоруженческую архитектуру, не допускать подрыва авторитета международных организаций. Неприемлемы попытки ослабить оборонный потенциал других стран нелегитимными методами одностороннего санкционного давления в обход Совета безопасности ООН. Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учётом интересов всех участников", - заявили представители делегации.

По их мнению, дальнейшему ядерному разоружению препятствует также сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и продолжение в рамках НАТО одиозной практики "совместных ядерных миссий", предполагающей подготовку военного персонала "неядерных" стран к возможному применению американских ядерных вооружений.

Это - грубейшее нарушение ДНЯО, на что Россия постоянно обращает внимание международного сообщества. Отмечаем также, что неядерные государства, допускающие размещение американского ядерного оружия на своей территории, нарушают соглашения о гарантиях с МАГАТЭ", - подчеркнули делегаты.

Отмечается, что без решения упомянутых проблем на основе принципа равной и неделимой безопасности вряд ли можно серьёзно говорить о дальнейших практических шагах в области ядерного разоружения.

Нам всем вместе ещё только предстоит на основе ДНЯО наметить пути для продвижения на этом направлении. Именно поэтому мы считаем преждевременным уже сейчас говорить о многосторонней верификации ядерного разоружения. Без чёткого понимания конкретных разоруженческих шагов отвлечённо рассуждать о способах их проверки бессмысленно. Мы также не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия. Уважительно относимся к их позиции и понимаем её побудительные мотивы. Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - заявили выступающие.

Конструктивное и ориентированное на результат взаимодействие в вопросах ядерного разоружения невозможно без уважительного учета имеющихся у участников такого процесса соображений безопасности и без неукоснительного соблюдения правила консенсуса, гарантирующего баланс интересов, особенно в условиях нынешней непростой ситуации в сфере международной безопасности и стабильности, говорится в выступлении.





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