Казахстан ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море

В соответствии с Соглашением, сторона, поставляющая в рамках Договора продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием, а сторона, которой поставляется продукция военного назначения, предоставляет необходимые условия поставляющей стороне для осуществления ею контроля.