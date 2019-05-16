Казахстан ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Основной целью документа является обеспечение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов на Каспийском море между прикаспийскими государствами.
Соглашение направлено на обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана на Каспийском море. Документ применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.
В документе указывается, что действия военных кораблей и воздушных судов сторон должны осуществляться в соответствии с положениями Соглашения без ущерба для суверенных и исключительных прав государств сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осуществления суверенных и исключительных прав сторон.
Военные корабли и группы военных кораблей сторон в районах прохождения трасс подводных кабелей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, установок, сооружений должны воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для этих объектов и их деятельности", - сказано в документе.
Текст закона публикуется в печати.
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