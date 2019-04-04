Мажилис одобрил соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море

Нур-Султан. 3 апреля, Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект РК "О ратификации соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море", передает Kazakhstan Today.

Соглашение направлено на обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана на Каспийском море", - сообщила пресс-служба мажилиса.

По информации палаты, документ применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

В документе указывается, что действия военных кораблей и воздушных судов сторон должны осуществляться в соответствии с положениями Соглашения без ущерба для суверенных и исключительных прав государств сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осуществления суверенных и исключительных прав сторон.

Военные корабли и группы военных кораблей сторон в районах прохождения трасс подводных кабелей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, установок, сооружений должны воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для этих объектов и их деятельности", - заключили в пресс-службе.

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