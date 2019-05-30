В прямом эфире проходят дебаты кандидатов в президенты

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В теледебатах принимают участие кандидаты в президенты Казахстана Садыбек Тугел, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов, Амангельды Таспихов. Трех кандидатов представляют их представители: Маулен Ашимбаев представляет Касым-Жомарта Токаева, Али Бектаев - Толеутая Рахимбекова, Азат Перуашев - Данию Еспаеву.
Порядок выступления определен путем жеребьевки.
Согласно установленному регламенту, теледебаты и дискуссии разделены на 3 раунда. Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана".
Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В нем участники напрямую обращаются к избирателям.
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.
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