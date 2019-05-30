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В прямом эфире проходят дебаты кандидатов в президенты

29.05.2019, 18:49 9235
В прямом эфире проходят дебаты кандидатов в президенты
Фото: bnews.kz
Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В прямом эфире агентства "Хабар" проходят дебаты кандидатов в президенты Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
В теледебатах принимают участие кандидаты в президенты Казахстана Садыбек Тугел, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов, Амангельды Таспихов. Трех кандидатов представляют их представители: Маулен Ашимбаев представляет Касым-Жомарта Токаева, Али Бектаев - Толеутая Рахимбекова, Азат Перуашев - Данию Еспаеву. 
 
Порядок выступления определен путем жеребьевки.
 
Согласно установленному регламенту, теледебаты и дискуссии разделены на 3 раунда. Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана". 
 
Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В нем участники напрямую обращаются к избирателям. 
 
 

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