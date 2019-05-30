В прямом эфире проходят дебаты кандидатов в президенты

Фото: bnews.kz

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В прямом эфире агентства "Хабар" проходят дебаты кандидатов в президенты Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В теледебатах принимают участие кандидаты в президенты Казахстана Садыбек Тугел, Жамбыл Ахметбеков, Амиржан Косанов, Амангельды Таспихов. Трех кандидатов представляют их представители: Маулен Ашимбаев представляет Касым-Жомарта Токаева, Али Бектаев - Толеутая Рахимбекова, Азат Перуашев - Данию Еспаеву.

Порядок выступления определен путем жеребьевки.

Согласно установленному регламенту , теледебаты и дискуссии разделены на 3 раунда. Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана".

Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В нем участники напрямую обращаются к избирателям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства