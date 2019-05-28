Предвыборные дебаты пройдут в Казахстане 29 мая в прямом эфире

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Предвыборные дебаты пройдут в Казахстане 29 мая, в 18.00, в прямом эфире телеканала "Хабар", передает Kazakhstan Today.

Согласно установленному регламенту Центральной избирательной комиссии, теледебаты и дискуссии разделены на 3 раунда. Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана", сообщает "Хабар 24" .

Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Во втором туре предполагается дискуссионная сессия "вопросы-ответы" от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоится выступление участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда - "Слово к избирателям". В нем участники напрямую обращаются к избирателям.

Съемка будет организована в павильоне медиакомплекса "Казмедиа орталыгы". Ведущими выступят Ерлан Игисинов и Кымбат Досжан. Подготовкой телевизионной версии дебатов и дискуссий занимается профессиональная творческая команда в составе: режиссера-постановщика, продюсера, редакторов, сценаристов, дизайнеров, художников-декораторов в сотрудничестве с членами Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

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