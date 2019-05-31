Даленов пообещал подать в отставку, если Асланбека Джакупова признают виновным

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Когда решение суда вступит в силу, я подам в отставку", - сказал Даленов, отвечая на вопросы журналистов.
При этом он заявил, что "моральная обязанность первого руководителя подать в отставку", а вину руководителя в проступке подчиненного "будет определять вышестоящее руководство".
Накануне решением Есильского районного суда столицы директор департамента развития предпринимательства МНЭ Асланбек Джакупов признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам заключения. Ранее он был задержан за получение взятки в размере 500 тыс. тенге.
Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных.
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