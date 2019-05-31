Даленов пообещал подать в отставку, если Асланбека Джакупова признают виновным

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Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов заявил, что подаст в отставку, когда решение суда в отношении его подчиненного Асланбека Джакупова вступит в силу, передает корреспондент агентства.

Когда решение суда вступит в силу, я подам в отставку", - сказал Даленов, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он заявил, что "моральная обязанность первого руководителя подать в отставку", а вину руководителя в проступке подчиненного "будет определять вышестоящее руководство".

Накануне решением Есильского районного суда столицы директор департамента развития предпринимательства МНЭ Асланбек Джакупов признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам заключения. Ранее он был задержан за получение взятки в размере 500 тыс. тенге.

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