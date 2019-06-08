Глава МИД РК обсудил с послом КНР в РК вопросы двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов принял посла Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана и Китая на различных международных площадках и в рамках многосторонних структур. Была отмечена схожесть позиций двух стран по вопросам международной повестки дня. На встрече также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции на обширный рынок Китая. Казахстан имеет большой потенциал по наращиванию объемов экспорта сельскохозяйственной органической продукции", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

По данным ведомства, в настоящее время между РК и КНР подписано 14 межправительственных разрешительных документов по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР.

В свете реализации государственной политики по привлечению инвестиций и координации продвижения экспорта, особый акцент в переговорах был сделан на увеличение двустороннего товарооборота путем регулирования вопросов расширения торговой сферы, оптимизации структуры и увеличение масштаба торговли, а также повышении доли высокотехнологичных продуктов в торговле между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, стороны отметили необходимость дальнейшего развития Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", который является одним из крупнейших совместных инвестиционных проектов, реализуемых по инициативе глав двух государств.

Китай остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров РК, удельный вес которого в общем товарообороте Казахстана в 2018 году составил 15,7% ($11,7 млрд, из них $6,3 млрд - казахстанский экспорт и $5,4 млрд - импорт из Китая).

По данным Национального банка, Китай занимает 4-е место по привлеченным в РК иностранным инвестициям и объем привлеченного китайского капитала до 2018 года составил 15,6 млрд. долл. США. В основном КНР инвестирует в такие сферы, как транспорт и складирование, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, строительство и финансовая и страховая деятельность.





Как сообщалось ранее, ЕАЭС и Китай подписали соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки.

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