ЕАЭС и Китай подписали соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки

Документ подписали от стран ЕАЭС и КНР - заместители премьер-министров, от ЕЭК - председатель коллегии ЕЭК. От Республики Казахстан в подписании Соглашения принял участие первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов.

"Целью данного Соглашения является организация сотрудничества по обмену информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Подписание документа позволит ускорить совершение таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные территории ЕАЭС и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом; использовать данные о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученных в ходе обмена информацией, для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля; снизить риски, связанные с ввозом на таможенные территории ЕАЭС и КНР потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров с уклонением от таможенного контроля и других рисков, затрагивающих интересы сторон в сфере обеспечения безопасности", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

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