ЕАЭС и Китай согласовали документ, направленный на ускоренное таможенное оформление товаров

Москва. 19 декабря. Kazakhstan Today - Евразийский экономический союз и Китай согласовали проект Соглашения об обмене таможенной информацией, передает Kazakhstan Today.





В ходе консультаций 10-13 декабря в Москве делегации Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китайской Народной Республики (КНР) окончательно согласовали проект Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Стороны договорились направить проект соглашения для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания", - сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.





Этот документ разрабатывался с 2015 года. В результате переговорного процесса стороны договорились обмениваться информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, экспортируемых из Китая в государства-члены ЕАЭС и из Союза в Китай, а также следующих транзитом через территории участников соглашения.





Соглашение об обмене информацией разработано для ускорения процедуры таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенные территории Союза и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом. Стороны также планируют использовать данные о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученные в ходе обмена информацией, для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля. Такой обмен позволит упростить процедуры международной торговли и будет способствовать предотвращению нарушений нормативно-правовых актов в сфере таможенного регулирования, повысит взаимное доверие", - отметил руководитель делегации ЕАЭС, член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов в своем приветственном слове к участникам консультаций.





Ожидается, что соглашение будет подписано в 2019 году. Реализация договоренностей будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе таможенные службы КНР и государств-членов Союза будут обмениваться информацией исключительно о товарах, экспортируемых из стран ЕАЭС в КНР и из Китая в страны Союза, а также о транспортных средствах, которые перевозят такие товары. При этом будут определены группы товаров, по которым будет осуществляться обмен информацией.





По достижении технической готовности таможенных служб объем информации для обмена увеличится. Мы планируем расширить номенклатуру товаров, по которым будет осуществляться обмен информацией, представлять китайским коллегам сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки, вывозимых из ЕАЭС в третьи страны транзитом через таможенную территорию КНР, а также в Китай транзитом через таможенную территорию Союза. От КНР мы ждем аналогичную информацию", - сообщил заместитель руководителя делегации ЕАЭС, директор департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев.





Как уточнили в ЕЭК, КНР станет второй страной, с которой ЕАЭС начнет обмениваться таможенной информацией. Ранее Союз договорился об аналогичном электронном обмене с Социалистической Республикой Вьетнам в рамках действующего Соглашения о свободной торговле.





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