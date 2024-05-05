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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.





Нас неприятно поражает бесконечно растянувшаяся реконструкция. Почему деятельность подрядчика в сквере не контролировалась должным образом? Несколько месяцев в прошлом году ничего толком не делалось. Сквер ведь в центре города находится, неужели нельзя было администрации города приезжать сюда и следить за тем, как ведутся работы?! 9 мая Казахстан празднует День Победы. Мы раньше всегда приходили к Вечному огню и к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Получается, в этом году наши славные героини останутся без цветов?! Безобразие! Чего стоят разговоры о патриотизме, если в День Победы мы не можем отдать дань памяти нашим землячкам, погибшим на поле боя?!" - цитирует inalmaty.kz жителей мегаполиса.





Сообщается, что тендер на реконструкцию сквера акимат провел еще в 2022 году, и строительная компания "Шах" приступила к работам, которые должны были завершиться в мае. В мае 2023 года управление экологии и окружающей среды разорвало договор с подрядчиком. Летом был подан иск о расторжении договора, в сентябре его удовлетворил суд, а в ноябре - апелляционная коллегия.





В настоящее время сквер выглядит заброшенным и опустевшим.



