Очередное воровство: экологи Алматы обеспокоены реконструкцией сквера у памятника Шокану Валиханову

Сквер Валиханова специально обносят капитальным многометровым забором, чтобы никто не возмущался и не мог наблюдать за происходящим, считают экологи

Фото: facebook/Экологическое общество Алматы

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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники Алматы опубликовали сообщение в - Общественники Алматы опубликовали сообщение в Facebook , в котором выразили обеспокоенность судьбой сквера возле памятника Шокану Валиханову. По их словам, сквер обнесли забором и закрыли на реконструкцию.





Судя по всему, планируется его реконструкция по желанию частного спонсора-застройщика. Однако сквер не требует реконструкции, его реставрацию за счет бюджета акимат города провел в 2015 году в рамках реконструкции бульвара Валиханова. Вероятно, мы можем потерять исторический облик сквера, его дорогостоящую отделку (гранитный плитняк и покрытие тротуаров, гранитные плиты подпорных стен, гранитные скамьи, гранитные бордюры обрамляющие цветники и тротуары). Деревья, очевидно, будут повреждены при выкапывании траншей под кабель и трубы автополива, как это происходит постоянно в городе", - предположили активисты.





Они напомнили, что в прошлом году были проведены реконструкции скверов у Государственного музея РК и Дворца школьников. В итоге исторический первоначальный облик был утрачен, дорогостоящие плиты из красного гранита и известняка (ракушечника) исчезли, деревья все были повреждены и сейчас из-за этого погибают.





В акимате района экологам ответили, что в сквере у памятника Валиханову планируют заменить изношенные светильники и установить поливальную систему. Но общественники не верят отпискам и считают, что для такого ремонта незачем закрывать сквер многометровым забором. По их мнению, качественное оформление хотят заменить на дешевый новодел.





Очевидно, здесь будет очередное воровство дорогостоящего алматинского гранита, который заменят на мерзкую разваливающуюся плитку и кафель. Кроме того, весь сквер перероют под кабель (трубы), повредят зеленые покровы и насаждения, испортят весь ансамбль многочисленными фонарными столбами, а качественное фонтанное оборудование, трубы и насосы заменят на дешевое", - пишут активисты.





Именно поэтому, считают они, сквер Валиханова специально обносят капитальным многометровым забором, чтобы никто не возмущался и не мог наблюдать за происходящим.





Общественники напомнили, что сквер уже проходил реставрацию за счет бюджета в 2015 году и находится в хорошем состоянии. Фонтаны отреставрированы и отлично работают.





Мы требуем от акимата срочно демонтировать забор с территории сквера. Жители Алматы категорически против проведения этой псевдоспонсорской разрушительной реконструкции сквера от частного застройщика ЖК! Не надо бизнесу таким образом зарабатывать очки и лояльность перед президентом РК Токаевым, чтобы он дальше закрывал глаза на непрекращающуюся точечную застройку города", - заявили члены экологического общества.





Точечная застройка - одна из "головных болей" алматинцев. В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах.





Эксперт по экологии Ася Гейдт в качестве примера привела застройку Ремизовского ущелья. По ее словам, нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс. Она также отметила, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.





Ранее Ремизовское ущелье, а также другие подобные территории, было занято дикорастущими и культурными плодовыми деревьями - преимущественно яблонями. К первой категории относится, в том числе, яблоня Сиверса - среднеазиатский эндемик, вид, включенный в Международную Красную книгу как "уязвимый", прародительница всех яблонь, ко второй - легендарный алма-атинский апорт, сегодня практически полностью утраченный. Помимо непосредственной видовой ценности произраставших ранее садов, необходимо отметить, что любые древесные насаждения являются сильнейшими "фильтрами" для воздуха, они активно потребляют углекислый газ и насыщают атмосферу кислородом, создавая более здоровую среду для человека", - сказал Ася Гейдт.





Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.





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