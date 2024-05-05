04.05.2024, 11:59 85951
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись порядка 49 тысяч человек Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек, сообщили в МЧС РК.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.
По данным МЧС, паводковая ситуация в районе Алтая Восточно-Казахстанской области стабилизировалась. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок.
В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние пять дней в городе Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме.
В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды с подтопленных территорий.
Дополнено 4.05.2024, 13.25
В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, сообщили в пресс-службе правительства.
По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка", - заявили в пресс-службе.
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05.05.2024, 13:41 2141
Ветераны ВОВ получили единовременные выплаты ко Дню Победы
На эти цели было выделено 187 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную социальную помощь к 9 мая.
Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана и городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге", - сообщает пресс-служба правительства.
Там уточнили, что суммы единовременных выплат ко Дню Победы устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов.
Средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области - 3 млн тенге, Актюбинской - свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге", - уточнили в правительстве.
Всего в Казахстане на сегодня проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки им ежемесячно выплачивают специальное государственное пособие в размере 16 МРП (59 072 тенге).
В прошлом году в Казахстане проживало 222 участника Великой Отечественной войны.
05.05.2024, 08:57 12491
В Казахстане отмечают православную Пасху
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Православные казахстанцы сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху.
В честь праздника в православных храмах Казахстана прошли пасхальные службы.
С Пасхой казахстанцев поздравил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Сердечно поздравляю всех вас с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной, и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: "Христос воскресе! Воистину воскресе!" - обратился к казахстанцам митрополит.
Он также сообщил, что в честь Пасхи в Казахстан привезут чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница". Пребывание чудотворного образа станет духовным даром Казахстану в год празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алматинской епархии.
Здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях соотечественникам пожелал также президент Касым-Жомарт Токаев.
Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее. Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся", - написал глава государства.
Премьер-министр Олжас Бектенов тоже пожелал казахстанцам мира и душевного спокойствия.
Пусть пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее", - написал Бектенов.
Напомним, сегодня вечером в Алматы доставят Благодатный огонь из Иерусалима.
04.05.2024, 17:54 62556
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Фото: Depositphotos
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Иерусалим. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям", - сообщает РИА Новости.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Алматы его доставят из Иерусалима 5 мая вечером.
04.05.2024, 12:56 86006
Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.
Нас неприятно поражает бесконечно растянувшаяся реконструкция. Почему деятельность подрядчика в сквере не контролировалась должным образом? Несколько месяцев в прошлом году ничего толком не делалось. Сквер ведь в центре города находится, неужели нельзя было администрации города приезжать сюда и следить за тем, как ведутся работы?! 9 мая Казахстан празднует День Победы. Мы раньше всегда приходили к Вечному огню и к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Получается, в этом году наши славные героини останутся без цветов?! Безобразие! Чего стоят разговоры о патриотизме, если в День Победы мы не можем отдать дань памяти нашим землячкам, погибшим на поле боя?!" - цитирует inalmaty.kz жителей мегаполиса.
Сообщается, что тендер на реконструкцию сквера акимат провел еще в 2022 году, и строительная компания "Шах" приступила к работам, которые должны были завершиться в мае. В мае 2023 года управление экологии и окружающей среды разорвало договор с подрядчиком. Летом был подан иск о расторжении договора, в сентябре его удовлетворил суд, а в ноябре - апелляционная коллегия.
В настоящее время сквер выглядит заброшенным и опустевшим.
Напомним, в прошлом году экологи Алматы были обеспокоены реконструкцией сквера у памятника Шокану Валиханову.
03.05.2024, 14:19 154931
Дизайн и информация изменятся в удостоверениях личности в Казахстане
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел разработало изменения в приказ об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, проездного документа, передает корреспондент агентства.
Изменения коснулись графы "Пол", которая теперь будет отображаться на лицевой части удостоверения личности.
В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле гражданина содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне. В связи с чем предлагается информацию о поле отображать в визуальной зоне", - поясняется в сравнительной таблице.
На обратной стороне появятся данные о гражданстве.
В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о гражданстве содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне. В связи с чем предлагается информацию о гражданстве отображать в визуальной зоне.
03.05.2024, 13:22 159596
На БАКАД временно ограничат движение на некоторых полосах
На дороге обновляют дорожную разметку
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
"В связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций", - пояснили в ведомстве.
Комитет автомобильных дорог призвал участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло.
Завершить работы планируется до конца текущего месяца.
Напомним, БАКАД открыли в июне прошлого года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
03.05.2024, 10:18 170461
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 48 611 пострадавших от паводков казахстанцев вернулись в свои дома. В эвакуационных пунктах остается 5961 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Всего в противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек.
В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны.
В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий. Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается.
03.05.2024, 09:43 171671
В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды Дополнено
Фото: gov.kz
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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным гидрологического мониторинга Казгидромета по Атырауской области, в реке Урал за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды изменился. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС региона.
На гидропосту река Урал - поселок Индербор уровень на отметке 788 см, подъем уровня на 38 см. Общий подъем с начала паводка составляет 565 см.
На посту река Урал - поселок Махамбет уровень воды за сутки повысился на 17 см, до 812 см. Общий подъем с начала паводка составляет 495 см. До критической отметки осталось 38 см, отметили в штабе.
На гидропосту река Урал - Атырау уровень повысился на 12 см, до 471 см. Общий подъем с начала паводка составляет 280 см.
Сообщается, что на 3 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду.
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны.
По данным ведомства, четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88%.
В Акмолинской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 82,4%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 39,8%.
В Карагандинской области три крупных водохранилища заполнены в среднем на 98,6%.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Отмечается, что собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
Дополнено 03.05.2024, 12.10
В Атырауской области в двух реках продолжает расти уровень воды, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.
На протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища", - проинформировали в штабе.
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