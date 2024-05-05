Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись порядка 49 тысяч человек

Отведена и откачана вода из более чем 8,3 тыс. жилых домов

Фото: МЧС РК

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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек, - По республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек, сообщили в МЧС РК.





Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.





По данным МЧС, паводковая ситуация в районе Алтая Восточно-Казахстанской области стабилизировалась. Благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок.





В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние пять дней в городе Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме.





В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды с подтопленных территорий.





Дополнено 4.05.2024, 13.25





В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, сообщили в пресс-службе правительства.





По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка", - заявили в пресс-службе.