04.05.2024, 11:12 77286
В Казахстане появился Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2024 года № 342 "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.
Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в документе.
Также постановлением ликвидирован Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, на расширенном заседании правительства в начале года президент РК подчеркнул крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Отметив существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на рынке.
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05.05.2024, 11:36 5521
Паводки в Казахстане: уровень воды в Урале продолжает расти
Фото: кадр из видео МЧС
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 50 тысяч человек вернулись в свои дома после паводков, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
По республике вернулись в свои дома 49 819 человек. Отведена вода из 8615 частных жилых домов и 2994 дворовых территорий. Откачано более 15 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - проинформировали в ведомстве.
Между тем уровень воды в реке Урал продолжает расти, спад не наблюдается.
В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса", - сообщили в МЧС.
За прошедшую неделю спасатели отвели и откачали воду из 2815 домов. В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 дети. Режим ЧС в регионе сохраняется с 7 апреля. Военнослужащие МЧС дезинфицируют места общественного пользования.
Вчера вечером в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщили о ситуации на водохранилищах страны. По его данным, пик половодья пройден в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях. Половодье продолжается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
05.05.2024, 11:08 10181
На ремонт котельных в Кокшетау выделят более 800 млн тенге
Меры принимаются для снижения числа аварий и бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона
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Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На ремонт котельных в Кокшетау из резерва правительства выделено свыше 816 млн тенге.
"Средства в сумме свыше 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных № 1 и № 2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Меры принимаются для снижения числа аварий и бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.
В Кокшетау также планируют построить ТЭЦ тепловой мощностью 520 Гкал/час.
"При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ", - уточнили в правительстве.
Реализация совместного с Россией проекта начнется уже в этом году.
Еще две угольные ТЭЦ Казахстан и Россия планируют построить в Семее и Усть-Каменогорске.
Напомним, в декабре прошлого года в Кокшетау десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях.
04.05.2024, 17:23 57416
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о создании службы охраны и защиты лесного фонда.
Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии повысит эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров", - сообщает пресс-служба правительства.
В кабмине необходимость в отдельной службе пояснили тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, а также принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций.
Появление службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров" - подчеркнули в правительстве.
Напомним, в этом году уже произошел пожар в резервате "Семей орманы", который удалось потушить лишь спустя трое суток.
Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
03.05.2024, 15:20 131566
Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Абдраимов Аслан назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Аслан Абдраимов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.
В разные годы Абдраимов работал в строительной сфере и сфере логистики.
В 2010-2024 годы занимал должности директора по развитию инвестиционных проектов, директора департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии".
03.05.2024, 13:48 137216
Авиабазу Нацгвардии открыли в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиабазы Национальной гвардии в Астане, сообщает Акорда.
Президент поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества и подчеркнул, что открытие авиабазы - важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей казахстанской армии.
Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации", - заявил Токаев.
Он отметил, что во время беспрецедентных паводков военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.
Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом", - сказал глава государства.
Президент напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене.
Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты", - заявил Токаев.
Главе государства продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.
Он также оставил запись в книге почетных гостей в Зале славы военного городка.
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших", - отметили в пресс-службе Акорды.
03.05.2024, 11:20 144526
Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане оглашен приговор в отношении работников спецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю спецЦОНа № 2 Астаны (...) и специалистам спецЦОНа Астаны (...) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5 участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы. Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах СЦ "Web-Модуль" и ИИС ЦОН, подделке письменных форм сделок", - уточнили в агентстве.
Сообщается, что с января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашины. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.
В ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного (...) представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца", - заявили в Антикоре.
Подчеркивается, что такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор пресек деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. Ущерб составил порядка 1 млрд тенге.
03.05.2024, 11:14 146561
Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков
Фото: Ranking.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставят отсрочку по отплате коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий.
Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - говорится в информации.
Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) сформируют местные исполнительные органы. Далее их адресуют коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.
При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент по следующим номерам:
- Акмолинская область - 8 (7162) 50-43-27;
- Актюбинская область - 8 (7132) 55-73-60;
- Атырауская область - 8 (7122)21-10-42;
- Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 25-13-25;
- Карагандинская область - 8 (7212) 41-52-96;
- Костанайская область - 8 (7142) 53-52-40;
- Павлодарская область - 8 (7182) 32-12-04;
- Северо-Казахстанская область - 8 (7152) 53-42-56;
- область Улытау - 8 (7102) 76-03-91.
Ранее в правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков. Также в Минпроме РК рассказали, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.
Кроме того, казахстанцам пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
02.05.2024, 20:46 193396
Антитеррористические учения пройдут в Актюбинской и Абайской областях
Фото: Антитеррористический центр РК
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 3 мая с 11.00 до 14.00 в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка сил и средств Темирского районного оперативного штаба по экстренному реагированию на террористические проявления.
3 мая в селе Жазкент Бородулихинского района Абайской области пройдет антитеррористическое учение.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Жителей и гостей районов просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
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