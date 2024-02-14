Создавать суперкомпьютер в Казахстане будут в два этапа
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал соглашение по созданию суперкомпьютера с компанией Presight AI Ltd. из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера и строительства соответствующего центра обработки данных (ЦОД) договорились глава МЦРИАП Багдат Мусин, АО "Самрук-Казына" и Presight AI Ltd.
Проект планируется осуществить в два этапа. Первый - предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО "НИТ" (оператор ИКТ электронного правительства), а второй - строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей", - рассказали в ведомстве.
По словам министра, на рынке появился ряд стартапов и зрелых компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта. Одним из успешных кейсов является отечественная платформа Cerebra, которая в ускоренном режиме осуществляет автоматизированную диагностику инсульта. После успешной апробации в Казахстане проект вышел на рынок Узбекистана. Компания Higgsfield AI тоже сделала значительный прорыв в области ИИ, создав продвинутую систему, которая помогает ученым и инженерам обучать очень сложные компьютерные модели.
При этом со стороны рынка, высших учебных заведений, научного сообщества и государственных органов имеется потребность в создании технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) для успешного развития инструментов ИИ", - отметил министр.
Он отметил, что различные секторы экономики, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство, получат значительные выгоды от ИИ. Кроме того, запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.
Для справки
Суперкомпьютер - это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объема данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.
Напомним, создание в стране высокопроизводительного суперкомпьютера анонсировал на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире против нынешних 5%.