Создавать суперкомпьютер в Казахстане будут в два этапа

Оборудование поможет снизить риск отключения электричества во время непогоды

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" будет применять японские технологии и автоматизирует производственную безопасность на объектах энергетики, сообщили в пресс-службе компании.





Соответствующий меморандум национальная атомная компания подписала с японской Furukawa Electric Power Systems Co., (FEPS), Sumitomo Corporation Power & Mobility Co.





Казатомпром





Компания намерена протестировать на производственных объектах оборудование и технологии для предотвращения снегообразования и обледенений на воздушных линиях электропередачи и снижения риска отключения электричества.





Казатомпром





Пилотный проект опробуют на высоковольтной линии ТОО "Уранэнерго" в Туркестанской области.





ТОО "Уранэнерго" является дочерней организацией АО "НАК "Казатомпром", которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии, эксплуатацию электрических сетей и подстанций всех уранодобывающих предприятий в южных регионах, а также обеспечивает электроснабжением поселки Таукент и Кыземшек.





После тестирования, которое продлится до 2025 года, энергетики атомного холдинга проведут оценку технологии в реальных условиях.





Казатомпром





В случае успешной реализации пилотного проекта "Казатомпром" планирует рассмотреть дальнейшее внедрение технологии/оборудования в промышленную эксплуатацию с целью стабильного обеспечения энергоснабжением объектов", - отметили в компании.





Там отметили, что бесперебойное электропитание крайне важно для снабжения производственных и других объектов атомного холдинга.





Высокая влажность, ветра, резкие перепады температуры воздуха в зимний период способствуют образованию наледи и мокрого снега на проводах, опорах и других элементах воздушных линий электропередачи. Гололедно-изморозевые отложения представляют опасность для нормальной эксплуатации электрических сетей и часто приводят к повреждению опор и обрывам проводов линий электропередачи. Аварии на линиях электропередачи могут нанести значительный экономический ущерб, парализовать систему энергоснабжения потребителей и потребуют значительных усилий по восстановлению энергосистемы", - пояснили в пресс-службе "Казатомпром".





Ранее ТОО "Уранэнерго" внедрило систему мониторинга гололедных нагрузок на высоковольтных линиях, которая позволила обеспечить раннее предупреждение гололедоопасной ситуации на добывающих предприятиях.





Система позволяет аварийно отключать электроэнергию, определять появление и нарастание гололедно-изморозевых отложений, прогнозировать развитие гололедной и ветровой ситуации на линиях электропередачи с учетом метеоусловий, а также сокращает время на полное переключение нагрузок добычных предприятий на резервную схему с шести часов до одного часа.



