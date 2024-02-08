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Развитие ИИ в Казахстане: в стране создадут высокопроизводительный суперкомпьютер
Суперкомпьютер будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на казахстанском рынке, что придаст мощный импульс широкому применению "больших данных"
Фото: Depositphotos
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства анонсировал создания в стране высокопроизводительного суперкомпьютера, сообщает Акорда.
В своем выступлении на расширенном заседании правительства лидер Казахстана подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня - менее 5%).
Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду. Своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой - гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных. Сегодня правительством сформировано так называемое озеро данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными", - отметил Токаев.
Он сообщил о создании высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на казахстанском рынке. Глава государства убежден, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных".
За последние годы финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области. Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях", - подчеркнул Токаев.
Президент также отметил, что к настоящему времени страна достигла существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг.
К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики - пора вплотную заняться их цифровизацией. У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет", - заключил глава государства.
Напомним, 2 февраля в ходе ежегодного форума Digital Almaty экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов предложил создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями в Евразийском экономическом союзе. Это, по его мнению, улучшит взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона ЕАЭС.