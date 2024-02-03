Создать в ЕАЭС платформу для обмена инновационными идеями предложил казахстанский премьер
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями в Евразийском экономическом союзе предложил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии глав правительств ЕАЭС ежегодного форума Digital Almaty.
Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями", - сказал Смаилов, обращаясь к участникам форума.
По мнению Смаилова, это улучшит взаимодействие и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона ЕАЭС.
Уверен, что совместные усилия углубят взаимовыгодное партнерство, способствуя технологическому развитию и переходу к "индустрии X", - подчеркнул он.
Он также отметил, что Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.
Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода оптикой в страны Персидского залива", - заявил премьер-министра.
В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что одной из стратегических задач является интеграция искусственного интеллекта в сферу госуслуг для ускорения обработки запросов и улучшения качества сервиса. В то же время, нельзя забывать про защиту персональных данных и информационную безопасность.
По словам Смаилова, уже сегодня элементы искусственного интеллекта применяются в производственной сфере, обеспечении общественной безопасности, здравоохранении, оказании госуслуг и других.
Один из успешных кейсов использования искусственного интеллекта - наша медицинская платформа CEREBRA. Она позволяет через цифровые технологии быстро осуществить диагностику инсульта. В прошлом году после успешного запуска в Казахстане проект вышел также на рынок Узбекистана. А сегодня команда готова к его запуску и в других странах", - подчеркнул Смаилов.
Премьер добавил, что Казахстан готов объединить усилия для совместного проведения исследований в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных.
Более того, мы готовы делиться наработками и полученным опытом по нашим проектам", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.
В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.