02.02.2024, 11:58 2186

Премьер-министры стран ЕАЭС принимают участие в пленарной сессии форума Digital Almaty

Тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего"
Премьер-министры стран ЕАЭС принимают участие в пленарной сессии форума Digital Almaty
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось пленарное заседание глав правительств стран ЕАЭС на полях Digital Almaty 2024, передает корреспондент агентства.

В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Перед пленарным заседанием главы правительств ознакомились с цифровой выставкой форума. На выставке представлены цифровые проекты более 300 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации.

Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.

Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.

Напомним, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.
 

новости по теме

30.01.2024, 11:49 6961

Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг

Нейрочип позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил о вживлении первому человеку в мозг нейрочипа, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты.

Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", - цитирует rbc.ru бизнесмена.


По словам Маска, продукт называется "Телепатия", благодаря ему можно, "просто подумав", управлять телефоном, компьютером или другим устройством.

Напомним, проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го.

В прошлом сентябре компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будут оценивать безопасность чипа и хирургического робота, с помощью которого тот вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в области мозга, которая контролирует движения. Маск отмечал, что для испытаний отберут только тех, кто страдает параличом, не способен видеть, слышать или говорить.
 
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Теги:ЧеловекЧипированиеИлон Маск
15.01.2024, 13:45 23716

Противообледенительные японские технологии на линиях электропередачи будет применять "Казатомпром"  

Оборудование поможет снизить риск отключения электричества во время непогоды
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Казатомпром" будет применять японские технологии и автоматизирует производственную безопасность на объектах энергетики, сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующий меморандум национальная атомная компания подписала с японской Furukawa Electric Power Systems Co., (FEPS), Sumitomo Corporation Power & Mobility Co.

Казатомпром

Компания намерена протестировать на производственных объектах оборудование и технологии для предотвращения снегообразования и обледенений на воздушных линиях электропередачи и снижения риска отключения электричества.

Казатомпром

Пилотный проект опробуют на высоковольтной линии ТОО "Уранэнерго" в Туркестанской области.

ТОО "Уранэнерго" является дочерней организацией АО "НАК "Казатомпром", которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии, эксплуатацию электрических сетей и подстанций всех уранодобывающих предприятий в южных регионах, а также обеспечивает электроснабжением поселки Таукент и Кыземшек.

После тестирования, которое продлится до 2025 года, энергетики атомного холдинга проведут оценку технологии в реальных условиях.

Казатомпром

В случае успешной реализации пилотного проекта "Казатомпром" планирует рассмотреть дальнейшее внедрение технологии/оборудования в промышленную эксплуатацию с целью стабильного обеспечения энергоснабжением объектов", - отметили в компании.


Там отметили, что бесперебойное электропитание крайне важно для снабжения производственных и других объектов атомного холдинга.

Высокая влажность, ветра, резкие перепады температуры воздуха в зимний период способствуют образованию наледи и мокрого снега на проводах, опорах и других элементах воздушных линий электропередачи. Гололедно-изморозевые отложения представляют опасность для нормальной эксплуатации электрических сетей и часто приводят к повреждению опор и обрывам проводов линий электропередачи. Аварии на линиях электропередачи могут нанести значительный экономический ущерб, парализовать систему энергоснабжения потребителей и потребуют значительных усилий по восстановлению энергосистемы", - пояснили в пресс-службе "Казатомпром".


Ранее ТОО "Уранэнерго" внедрило систему мониторинга гололедных нагрузок на высоковольтных линиях, которая позволила обеспечить раннее предупреждение гололедоопасной ситуации на добывающих предприятиях.

Система позволяет аварийно отключать электроэнергию, определять появление и нарастание гололедно-изморозевых отложений, прогнозировать развитие гололедной и ветровой ситуации на линиях электропередачи с учетом метеоусловий, а также сокращает время на полное переключение нагрузок добычных предприятий на резервную схему с шести часов до одного часа.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января несколько городов и десятки сел Казахстана пострадали от последствий урагана и метели. Из-за сильного снегопада и ветра в населенных пунктах падали деревья, с домов и зданий срывало кровлю, сотни жителей остались без электро- и водоснабжения.
 
12.12.2023, 11:41 49321

Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане

Пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других, стать государством, которое не только потребляет, но и производит, заявил президент
Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает Акорда.

Казахстан занимает ведущие позиции в мире по индексу развития электронного правительства и финтеха. Совсем недавно мы запустили в оборот инновационный формат национальной валюты - цифровой тенге. Уверен, этот важный шаг придаст дополнительный импульс развитию нашей финансовой системы. В стране динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств. В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году", - подчеркнул глава государства.


Он добавил, что в стране делается акцент на дальнейшей цифровизации всех сфер экономики: от крупных промышленных производств до небольших сервисных проектов, но призвал не почивать на лаврах и не расслабляться, поскольку все это лишь небольшая часть задач и конкретных результатов работы.

Крайне важно, не затягивая, создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестиционных проектов. По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", - сообщил Токаев.


Он отдельно остановился на такой важной теме, как создание системы искусственного интеллекта.

От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - подчеркнул глава государства.


Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе правительства. Однако для мощного рывка в развитии нам важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей", - отметил президент.


По его словам, Казахстан должен стать государством, которое не только потребляет, но и производит.

Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - заявил Токаев.


По его словам, представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.

Честный гражданин - "Адал азамат" - думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия - служение родной стране", - добавил президент.


Он напомнил, что в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели вложено около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест.

Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения. Выражаю благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах "Алтын сапа" и "Парыз", - резюмировал глава государства.


Ранее, выступая на форуме Digital Bridge в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом.
 

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