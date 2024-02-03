Премьер-министры стран ЕАЭС принимают участие в пленарной сессии форума Digital Almaty
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось пленарное заседание глав правительств стран ЕАЭС на полях Digital Almaty 2024, передает корреспондент агентства.
В мероприятии принимают участие: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Перед пленарным заседанием главы правительств ознакомились с цифровой выставкой форума. На выставке представлены цифровые проекты более 300 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации.
Напомним, тема международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего". Форум продлится до 3 февраля.
Также сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Напомним, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.