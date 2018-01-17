Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Коллегия Единой экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Также утверждены структура и формат декларации на товары, транзитной декларации, а также декларации таможенной стоимости, передает Kazakhstan Today.

"Китай и страны Союза будут обмениваться информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Соглашение позволит ускорить процедуры оформления товаров, ввозимых в страны Союза и Китай, а также перемещаемых транзитом. Стороны также планируют использовать данные для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Как пояснили в коллегии, на первом этапе будет предоставляться информация исключительно о товарах, экспортируемых из стран ЕАЭС в КНР и из КНР в страны Союза, а также о перевозимых эти товары транспортных средствах.

В дальнейшем, по достижении технической готовности, объем информации для обмена расширится. Планируется, что будут представляться сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки, вывозимых со своих территорий и следуемых транзитом по территории партнеров по соглашению.

Проект соглашения будет направлен на внутригосударственное согласование в страны Союза, которое намечено завершить до конца февраля. После этого будет проведена его юридико-техническая доработка, определены дата и место подписания, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на заседании коллегии утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". В документ входят такие виды изделий, как турбины, дизель-генераторы, конвейеры, нефтепромысловое оборудование, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, промышленные тракторы, отопительные котлы и другое.

Также утверждена единая для стран ЕАЭС форма предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, в целях сокращения времени совершения таможенных операций при таможенном декларировании таможенные органы принимают предварительные решения о происхождения товаров до самого декларирования. Единая форма позволит унифицировать таможенное регулирование в странах ЕАЭС. Решение начнет действовать через 30 дней после официального опубликования.

Как пояснили в пресс-службе, в документе будет указан регистрационный номер предварительного решения, сведения о таможенном органе, который принял предварительное решение, срок его действия, некоторые сведения о товаре и его происхождении.

Также утверждены структура и формат декларации на товары, транзитной декларации, декларации таможенной стоимости, а также структура и формат корректировки декларации на товары, заполняемых в виде электронного документа.

"Решение коллегии ЕЭК способствует развитию принципа электронного декларирования товаров, импортируемых или экспортируемых в страны Союза, и имеет особое значение в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС. Теперь большинство операций по оформлению товаров можно совершать через Интернет, а все решения, начиная от регистрации таможенной декларации и заканчивая выпуском товаров, сможет принимать информационная система таможенного органа", - отметили в пресс-службе.

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