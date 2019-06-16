Токаев в Душанбе встретился с президентом Таджикистана

Душанбе. 15 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился в Душанбе с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана отметил давние отношения дружбы и сотрудничества между Нур-Султаном и Душанбе и подчеркнул символичность своего визита в рамках первой зарубежной поездки в качестве избранного президента страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Что касается саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, то вы стояли у истоков этого форума, являлись одним из его инициаторов. Наш Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев ещё в 1992 году вышел с соответствующей инициативой с трибуны Организации Объединенных Наций. Это инициатива была поддержана, с тех пор процесс успешно развивается. Еще раз подчеркну, что вы лично внесли очень большой вклад в его развитие, а сейчас, по сути, возглавляете данный процесс", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан и Таджикистан оказывают взаимную поддержку друг другу в многосторонних структурах и международных организациях, и заявил о намерении продолжать это взаимодействие.

Президент Таджикистана поприветствовал Токаева и подчеркнул, что это первый рабочий визит после его избрания руководителем страны.

Прежде всего хотел бы еще раз поздравить вас с избранием на высокий пост президента Республики Казахстан. Желаю успехов в реализации ваших планов и начинаний. Итоги выборов вновь подтвердили, что казахстанцы поддерживают преемственность в реализации политического курса Казахстана внутри страны и на международной арене", - сказал Рахмон.

Таджикский лидер подчеркнул, что сотрудничество с Казахстаном занимает приоритетное место во внешней политике его государства. По его глубокому убеждению, благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство между нашими странами и в будущем будет плодотворно развиваться.

В завершение переговоров стороны выразили уверенность в том, что душанбинский саммит предоставит странам-участницам возможность подвести промежуточные итоги деятельности СВМДА, обменяться мнениями по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также определить ориентиры и приоритеты на будущее.

После официальной встречи Рахмон провел для Токаева экскурсию по своей резиденции - Дворцу нации.

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