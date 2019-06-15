Более 20 документов подписано по итогам Саммита ШОС в Бишкеке

После официальной церемонии приветствия состоялись заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита и выразил уверенность, что принимаемые на саммите решения и подписанные документы будут способствовать углублению кооперации между странами. Глава государства подчеркнул, что трансформация системы международных отношений диктует необходимость выработки новых, более сбалансированных и четких принципов деятельности многосторонних объединений, и в этой связи обозначил главные, на его взгляд, задачи ШОС.
Во-первых, должно оставаться укрепление доверия, конструктивного диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества на пространстве ШОС. В этой связи следует в полной мере реализовать План действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал президент Казахстана.
Токаев отметил своевременность инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" и в этом контексте указал на необходимость повышения международной конкурентоспособности Организации путем расширения и налаживания полноформатных отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии, такими как Евразийский экономический союз, АСЕАН, БРИКС и Евросоюз.
В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Считаем, что этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате Евразийского финансового консультационного механизма. Подписываемый сегодня Меморандум между Секретариатом ШОС и МФЦА позволит использовать уникальный инновационный потенциал Международного финансового центра "Астана" в развитии финансовой системы стран ШОС", - сказал глава государства.
Он акцентировал внимание участников заседания на вопросах обеспечения безопасности в регионе. По его мнению, теракты в стране-партнере ШОС Шри-Ланке в апреле этого года подтверждают востребованность казахстанской инициативы по формированию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.
Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных усилий по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя Совет РАТС ШОС", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Он отдельно остановился на проблеме изменения климата и защите окружающей среды и предложил учредить постоянно действующую платформу для сотрудничества в этой сфере.
Завершая свое выступление, президент Казахстана подчеркнул, что миротворческая деятельность является важной составной частью внешней политики страны по укреплению международной и региональной безопасности, и выразил благодарность партнерам по ШОС за поддержку казахстанских миротворческих инициатив в рамках ООН, сообщает пресс-служба Акорды.
По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы:
1. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС;
2. Бишкекская декларация глав государств-членов ШОС;
3. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Рабочего плана по реализации Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по выполнению антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;
4. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС;
5. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;
6. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;
7. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год;
8. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;
9. Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении Плана мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС;
10. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
11. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;
12. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";
13. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между ШОС (Секретариат ШОС) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО);
14. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией ООН;
15. Решение Совета глав государств-членов ШОС о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан";
16. Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;
17. Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;
18. План основных мероприятий по сотрудничеству государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;
19. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";
20. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организацией сотрудничества и Всемирной туристской организацией;
21. Меморандум о взаимопонимании между ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
22. Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан".
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