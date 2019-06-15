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Токаев призвал сформировать в ШОС пул современных технопарков

14.06.2019, 13:37 7858
Бишкек. 14 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал приступить к формированию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пула современных технопарков, передает Kazakhstan Today.
 

В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Необходимо приступить к формированию в ШОС пула современных технопарков", - сказал глава государства, выступая сегодня на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

 
Он коснулся и темы региональной безопасности.
 

Весьма насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе. Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации", - отметил Токаев.

 
По мнению президента РК, трансформация международных отношений требует выработки новых, более четких принципов деятельности многосторонних объединений. 
 

Главной задачей ШОС должно оставаться укрепление доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества. ...Необходимо повышать международную конкурентоспособность ШОС путем расширения и налаживания полноформатных отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.


Напомним, президент РК прибыл в Бишкек 13 июня.
 

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