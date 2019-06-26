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Журналист избрана депутатом сената от Шымкента

25.06.2019, 15:50 5779
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Главный редактор ТОО "Информационный центр Шымкент" Айгуль Капбарова избрана депутатом сената от Шымкента, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, 24 июня состоялись выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего.
 
По данным ЦИК, за Искандерову Рамилю Рафкатовну подано 2 голоса, или 7,5% голосов выборщиков, за Капбарову Айгуль Жарылкасыновну - 23 голоса, или 85,0% голосов, за Сатвалдиева Алишера Гапиржановича - 2 голоса, или 7,5%.
 

Считать избранной и зарегистрировать депутата сената парламента Республики Казахстан Капбарову Айгуль Жарылкасыновну", - говорится в постановлении Комиссии.

 

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