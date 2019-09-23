Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены итоги и договоренности первого государственного визита президента РК в Китай , состоявшегося 11-12 сентября 2019 года. Собеседники также оценили текущее состояние и рассмотрели перспективы развития всестороннего казахстанско-китайского стратегического сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.

Ли Чжаньшу выразил признательность президенту Казахстана за высокое внимание и передал наилучшие пожелания от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Председатель Си Цзиньпин высоко ценит Вас, как политика, обладающего огромным опытом, имеющего собственные взгляды на управление государством и глубокое понимание стратегической важности наших взаимоотношений. Поэтому между двумя лидерами состоялись обстоятельные переговоры . Ваша страна является нашим хорошим другом, и Вы вносите огромный вклад в развитие наших отношений", - сказал Ли Чжаньшу.

Президент Казахстана подчеркнул дружественный характер отношений двух стран, основанных на взаимном уважении суверенных прав, приверженности основополагающим международным принципам и развивающихся в духе взаимовыгодного сотрудничества.

Действительно, между нашими странами достигнуты важные, фундаментальные договоренности. Наши отношения имеют характер вечного стратегического партнерства. В этом есть и Ваша большая заслуга. Вы примете участие в значимом мероприятии в Казахстане, желаю Вам успехов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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