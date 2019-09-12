Токаев о визите в Китай: Казахстан придает важное значение данному визиту

Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана, находящийся с государственным визитом в Китае, встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, передает Kazakhstan Today.

Программу двухдневного государственного визита Касым-Жомарта Токаева открыла встреча с членом Политбюро ЦК КПК, начальником Канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК Ян Цзечи, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил долгое знакомство с Ян Цзечи и его успешную деятельность на посту министра иностранных дел КНР. Президент подчеркнул, что этот государственный визит является очень важным для Казахстана.

Мы исходим из того, что Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира. Казахстан придает важное значение данному визиту. Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА и других инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим по своему характеру. Те договоренности, которые были достигнуты нашим Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие", - сказал глава государства.

Ян Цзечи поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана в июне текущего года. По словам видного китайского политика, эта убедительная победа свидетельствует о высоком доверии народа Казахстана. Ян Цзечи высказал уверенность в том, что визит казахстанского руководителя придаст новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран.

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