Токаев проведет переговоры с председателем КНР

Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Начался государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Ожидается, что в Пекине Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии 6-го заседания Казахстанско-китайского делового совета, выступит с лекцией в Китайской академии общественных наук. Планируются переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпинем, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и ряд встреч с политическими и деловыми кругами Китая", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Он добавил, что в рамках своего двухдневного визита в Китай президент Казахстана также посетит город Ханчжоу, где ознакомится с деятельностью компании "Hikvision" - ведущего мирового поставщика инновационных продуктов. Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании "Alibaba" и встреча с Джеком Ма.

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