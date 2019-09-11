Президент Казахстана дал интервью китайскому телеканалу

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью китайскому телеканалу, передает Kazakhstan Today.





"В преддверие государственного визита в КНР, запланированного на 11-12 сентября текущего года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью китайскому телеканалу CCTV", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.





Он отметил, что глава государства поделился своим видением перспектив развития казахстанско-китайских отношений.





Помимо двусторонней повестки, у китайских журналистов вызвала большой интерес оценка Касым-Жомартом Токаевым роли Китая в современных международных отношениях, достижений Поднебесной в контексте 70-летнего юбилея КНР. Президент также ответил на ряд вопросов личного характера", - сообщил пресс-секретарь.





Интервью будет транслироваться в эфире телеканала CCTV.

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