Сенат вернул в мажилис законопроект по вопросам госслужбы и противодействия коррупции

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции был возвращен в мажилис с поправками сената, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на заседании сената парламента были рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

Для модернизации прохождения государственной службы законопроектом упрощаются конкурсные процедуры, предусматривается внеконкурсное назначение лиц, обучившихся по программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, а также имеющих опыт работы в международных организациях, уточняются меры по социальной защите государственных служащих, сообщает пресс-служба сената.

Также регламентируется деятельность уполномоченного органа по делам государственной службы по утверждению типовых квалификационных требований к должностям правоохранительных органов и по определению порядка обжалования результатов тестирования кандидатов на занятие административных государственных должностей и граждан, поступающих на правоохранительную службу.

Для обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении государственной службы уточнен механизм ротации политических и государственных служащих.

Кроме того, восстанавливается институт научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный мажилисом законопроект . Так, в целях сохранения действующего порядка предлагается местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы при назначении руководителей областных управлений здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также при их освобождении согласовывать кандидатуры с соответствующими уполномоченными государственными органами. Предусматривается назначение начальников департаментов полиции областей (городов республиканского значения, столицы) министром внутренних дел из числа сотрудников полиции, находящихся в Президентском резерве руководства правоохранительных органов по согласованию с соответствующим местным исполнительным органом. Кроме того, вносятся поправки, направленные на уточнение и регламентацию ответственности должностных лиц за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений по категориям должностей (политические и административные государственные служащие)", - уточнили в сенате.

Глава сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что верхняя палата также инициировала поправку в закон, которая предполагает предоставление права организациям культуры получить юридический статус РГП на праве хозяйственной деятельности.

Наша идея заключается в том, чтобы объекты культуры имели возможность оказывать населению дополнительные услуги, касающиеся их сферы, чтобы улучшать свое материально-техническое оснащение, увеличивать уровень заработной платы для своих сотрудников, тем самым улучшать качество услуг в области культуры", - пояснила Д. Назарбаева.

Спикер подчеркнула, что сейчас заработная плата работников сферы культуры ниже среднереспубликанской на 30%, а персонал, который работает в библиотеках, музеях и театрах, получает 50-70 тысяч тенге.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева сейчас им увеличивают зарплату с коэффициентом 1,72 к окладу, тем не менее это кардинально вопрос оснащения и качества не решает. В данном вопросе много споров, нет единства в правительстве, кто-то поддерживает, а кто-то против, считают, что это увеличит затратную часть бюджета. Нет единства мнений. Поэтому принято решение отложить рассмотрение данной поправки на следующий период", - сказала она.

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