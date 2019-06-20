Депутаты мажилиса одобрили поправки о персональной ответственности руководителей за коррупционные проступки их подчиненных

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили во втором чтении одобрили законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.
В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на повышение персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными. Также поправки коснулись восстановления института научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба мажилиса.
Документом предусматривается возможность внеконкурсного назначения на госслужбу лиц, завершивших обучение по программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, а также лиц, не менее пяти лет работавших в международных организациях. Также уточняется порядок переназначения административных государственных служащих корпуса "А" в случае преобразования занимаемых ими должностей.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", согласно которому Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство РК по делам государственной службы.
Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.
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