Депутаты мажилиса одобрили поправки о персональной ответственности руководителей за коррупционные проступки их подчиненных

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили во втором чтении одобрили законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на повышение персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными . Также поправки коснулись восстановления института научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба мажилиса.

Документом предусматривается возможность внеконкурсного назначения на госслужбу лиц, завершивших обучение по программам докторантуры в ведущих зарубежных вузах, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, а также лиц, не менее пяти лет работавших в международных организациях. Также уточняется порядок переназначения административных государственных служащих корпуса "А" в случае преобразования занимаемых ими должностей.

Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.

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