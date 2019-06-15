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Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Председателем Агентства РК по делам государственной службы назначена Анар Жаилганова, передает Kazakhstan Today.

Назначить Жаилганову Анар Нуралыкызы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в указе президента РК от 14 июня, опубликованном на сайте Акорды.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", согласно которому Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство РК по делам государственной службы.

Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.

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