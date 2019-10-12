Токаев предложил ввести на пространстве СНГ единый визовый режим по аналогии с "шенгеном"

"Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль".