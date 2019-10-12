Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает Kazakhstan Today.

"Ожидается, что президент проведет двустороннюю встречу с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухаммедовым. На саммите СНГ глава государства представит свое видение по дальнейшему развитию организации, а также предложит конкретные меры по укреплению экономического взаимодействия стран Содружества", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По итогам заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде планируется подписание ряда многосторонних документов, в том числе Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства