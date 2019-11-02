Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Предметом Соглашения является взаимодействие двух стран в области гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Соглашением регламентированы формы сотрудничества, условия и виды оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, возмещение расходов, причинением ущерба и финансированием оказываемой помощи.

Текст закона публикуется в печати.

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