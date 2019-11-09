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Особое внимание: Путин лично проводил Токаева в аэропорту Омска (ВИДЕО)

08.11.2019, 14:07 9559
Особое внимание: Путин лично проводил Токаева в аэропорту Омска (ВИДЕО)
Омск. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Омске завершился Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, сегодня президент России Владимир Путин лично проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту.
 

Состоявшийся накануне Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания Форума проходили в конструктивном ключе. Лидеры наших стран нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам", - написал Берик Уали в Facebook.

 
Он также отметил, что "знаком особого внимания стало личное участие президента В.В. Путина в проводах президента К.К. Токаева в аэропорту Омска".

 

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