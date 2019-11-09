Особое внимание: Путин лично проводил Токаева в аэропорту Омска (ВИДЕО)

Как сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, сегодня президент России Владимир Путин лично проводил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту.
Состоявшийся накануне Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания Форума проходили в конструктивном ключе. Лидеры наших стран нашли взаимопонимание по всем обсуждавшимся вопросам", - написал Берик Уали в Facebook.
Он также отметил, что "знаком особого внимания стало личное участие президента В.В. Путина в проводах президента К.К. Токаева в аэропорту Омска".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства