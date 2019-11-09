Президенты Казахстана и России обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за гостеприимство, отметив эффективность и плодотворность форума.
"В 2003 году, благодаря усилиям нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева и вашим усилиям, здесь состоялась первая встреча на межрегиональном уровне. Этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны как эффективный инструмент взаимодействия регионов. Крайне важно и очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран растет. Мы достигли больших успехов в промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, поэтому, думаю, сделан очень большой задел", – отметил глава государства.
Владимир Путин отметил важность ставшего традиционным форума, который связывает регионы России и Казахстана.
Отношения между нашими странами развиваются успешно. В прошлом году рост оборота был свыше 14%. Продолжают расти инвестиции. Мы встречаемся регулярно, тем не менее всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания", – сказал президент России.
Кроме того, в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин ознакомились с инвестиционными возможностями приграничных территорий двух стран. Президентам был представлен пул готовых инвестиционных проектов.
Главам государств также была презентована Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Дорожная карта предполагает полное обустройство более 40 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в течение пяти лет.
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