Президенты Казахстана и России обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Омск. 8 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Омске провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за гостеприимство, отметив эффективность и плодотворность форума.

"В 2003 году, благодаря усилиям нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева и вашим усилиям, здесь состоялась первая встреча на межрегиональном уровне. Этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны как эффективный инструмент взаимодействия регионов. Крайне важно и очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран растет. Мы достигли больших успехов в промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, поэтому, думаю, сделан очень большой задел", – отметил глава государства.

Владимир Путин отметил важность ставшего традиционным форума, который связывает регионы России и Казахстана.

Отношения между нашими странами развиваются успешно. В прошлом году рост оборота был свыше 14%. Продолжают расти инвестиции. Мы встречаемся регулярно, тем не менее всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания", – сказал президент России.





Кроме того, в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин ознакомились с инвестиционными возможностями приграничных территорий двух стран. Президентам был представлен пул готовых инвестиционных проектов.





Главам государств также была презентована Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Дорожная карта предполагает полное обустройство более 40 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в течение пяти лет.

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