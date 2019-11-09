Токаев встретился с политическим деятелем из Франции

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политического деятеля, президента ассоциации "Attali and Associes" Жака Аттали, передает Kazakhstan Today.

На встрече обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан , сообщила пресс-служба Акорды.

Французский политик поблагодарил президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.

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