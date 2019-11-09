Токаев встретился с политическим деятелем из Франции

На встрече обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Французский политик поблагодарил президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства