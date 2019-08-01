Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане ожидают визит президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Принял министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра. Сотрудничество двух стран характеризуется высокой динамикой и большим потенциалом. В повестке - крупные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время, в т. ч. и в сфере экологии. Ожидаем визит президента Э. Макрона", - написал глава государства в Twitter .

На встрече с Ле Мэром Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Францию в качестве основного партнера в рамках Европейского союза. Объем двусторонней торговли между странами достиг $4,5 млрд, а объем прямых инвестиций из Франции в экономику РК превысил $15 млрд, информировала ранее пресс-служба Акорды.

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