Елбасы предложил Путину и Зеленскому провести встречу в Казахстане

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Печально то, что произошло между Россией и Украиной. Это близкие страны. Я Украину хорошо знаю, Россию тем более. С первых дней пытаюсь их свести. Результатом моей первой работы была Минская встреча. Сначала я объездил европейские страны, потом я приехал в Киев, а потом в Москву. В результате этого всего мы смогли собраться в Минске и решить тогдашние вопросы. Все шло в нормальном русле. Просьба Москвы заключалась в том, чтобы принять специальный закон, защищающий людей на востоке Украины. Такой закон был принят, но не работал. Действие закона истекает в декабре в этом году", - сказал Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании "Астана клуба" , пишет Kazpravda.kz .

По мнению Елбасы, нужна отдельная встреча президента России и президента Украины по этим вопросам.

Я встречался с господином Зеленским, выслушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным о том, как дальше решать проблему. Нужна отдельная личная встреча президентов, договориться можно только так. Потому что вопрос решается между двумя государствами. Остальные подключаются совсем по другой причине. Я как раз разговаривал о возможности встречи тет-а-тет. Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил хорошую поддержку населения на выборах. Он может проявить волю и решить этот вопрос", - отметил Первый Президент РК.

Елбасы подчеркнул, что в настоящее время уже осуществляется определенная работа в этом направлении.

Я лично в этом плане работаю, заинтересованно работаю. Всем предлагаю делать так, чтобы их сблизить. Сначала нужно решить вопросы Донбасса и Луганска, процесс уже потихоньку идет. Я уже получил согласие Зеленского на встречу в формате тет-а-тет. Сообщил об этом президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна - я предложил Казахстан", - заключил Нурсултан Назарбаев.

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